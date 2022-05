Jongeman slaat gokmachine kapot na verlies van 300 SRD

De 22-jarige visser ‘Biga’ is zaterdagavond aangehouden, nadat hij een gokmachine van een Suribetshop in Suriname kapot sloeg.

De jongeman was daar bezig te borrelen. Hij had 300 SRD verloren en eiste zijn geld terug van de shopmedewerker, omdat hij vond dat het gokken zonder zijn toestemming was geschiedt.

Nadat de medewerker hem voorhield, dat hij de bet had verloren, werd de klant boos en sloeg daarbij met zijn vuist het scherm van de gokmachine kapot.

De politie van het ressort werd ingeschakeld, die de man aanhield en overbracht naar het politiebureau. Hij was bereid de kosten van 15.000 SRD te vergoeden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Biga heengezonden.