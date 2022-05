Amsterdamse burgemeester Femke Halsema naar Suriname

De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, gaat naar Suriname. Halsema bezoekt het land om een vorig jaar in Amsterdam getekende nieuwe samenwerkingsovereenkomst te bekrachtigen.

De vorige samenwerking, die in 2002 begon, stopte meteen toen Desi Bouterse in 2010 aan de macht kwam. In de periode 2002-2010 rolde Amsterdam 74 projecten uit in Suriname en stak circa 2 miljoen euro in de samenwerking.

Het stadsbestuur van Amsterdam wilde in 2010 echter geen zaken doen met Bouterse, vanwege zijn directe betrokkenheid bij de moorden op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982.

Toen in juli 2020 een einde kwam aan het tijdperk Bouterse gingen de deuren naar Suriname weer open. De Surinaamse president Santokhi bracht in september 2021 een bezoek aan Halsema (foto onder). Volgens Het Parool riep de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam toen ook op om de banden aan te halen.

Nu gaat het er voor het eerst na twaalf jaar een Amsterdamse bestuurder weer naar Suriname. Met Halsema reizen ook de GGD, het Stadsarchief, Waternet, een vertegenwoordiger van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Amsterdamse bedrijf Patta mee.

Halsema noemt haar bezoek deze week een nieuw begin en hoopt met Suriname een band op te bouwen op basis van wederzijdse interesse en respect. “De nieuwe samenwerking moet gaan om gelijkwaardige kennisuitwisseling, waarbij de stad Amsterdam en het land Suriname van elkaar leren”, aldus de burgemeester.

De bijeenkomst vorig jaar: