Verkeersslachtoffer Nickerie is scholiere Angel (12); bestuurder zou vandaag trouwen

Het meisje dat zaterdag in Nickerie kwam te overlijden nadat een auto in het kanaal terecht kwam, is de 12-jarige Shubhanginie ‘Angel’ Bahoran (foto). Dat heeft de politie in Suriname officieel laten weten. Angel was leerlinge van klasse 6B op de O.S III Nieuw-Nickerie.

Volgens de familie zou de 19-jarige bestuurder van het voertuig vandaag in het huwelijksbootje stappen met de zus van Shubhanginie. Hij was samen met zijn moeder, jongere zus (13), een nicht en zijn schoonzusje Shubhanginie in het voertuig. Ze waren onderweg om huwelijksinkopen te doen.

Het ander jeugdig slachtoffer is de 13-jarige S.H., dat als gevolg van opgelopen letsel in kritieke toestand is opgenomen in het Mungra Medisch Centrum (MMC). Vernomen wordt dat zij vandaag naar Paramaribo wordt vervoerd.

Het ongeval vond zaterdag 21 mei omstreeks 16:00 uur plaats aan de Walther Hewittstraat in het district Nickerie. De 19-jarige bestuurder S.R. reed in een blauw gelakte personenauto komende uit de richting van de Cassaveweg. Hij heeft volgens zijn verklaring, ter voorkoming van een frontale botsing, moeten uitwijken voor een tegenligger.

Daardoor verloor hij de controle over de besturing van zijn voertuig, waarna zijn auto op zijn kop in de langs de weg lopende trens belandde. Met hulp van omstanders zijn de personen uit het voertuig gehaald. Alle vier mede-inzittenden, waarvan twee vrouwen en twee minderjarige meisjes, werden gelijk per eigen gelegenheid door omstanders vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum (MMC), alwaar de 12-jarige Angel Bahoran het leven liet.



Eén van de slachtoffers R.H. (45) heeft een ribfractuur opgelopen en is eveneens ter observatie opgenomen. De bestuurder en het vierde slachtoffer F.A. (27) zijn na medische behandeling heengezonden. De bestuurder S.R. is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol. Hangende het onderzoek is zijn rijbewijs ingevorderd.

Het overleden meisje is het eerste verkeersslachtoffer dat dit jaar in Nickerie is genoteerd. Het lijk van het slachtoffer is na afstemming met het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek is overgedragen aan de Verkeersonderzoek Unit van Regio West.

Het ongeval vond plaats toen de toekomstige vrouw van de automobilist thuis bezig was met zogeheten mehendi rituelen. Het huwelijk is vanwege het overlijden van de zwageres en vanwege de gezondheidstoestand van de jongere zus van de bruidegom uitgesteld.