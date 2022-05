Symposium ter nagedachtenis aan prof. dr. Aïda Paalman-de Miranda

Op 18 juni wordt aan de UvA een eendaags symposium georganiseerd ter nagedachtenis aan prof. dr. Aïda Paalman-de Miranda. Paalman-de Miranda was een in Suriname geboren Nederlandse wiskundige en de eerste vrouwelijke hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Het symposium dat zal plaatsvinden beschikt over een uitgebreid programma met verscheidene sprekers, waaronder Margriet van der Heijden (natuurkundige, journalist en schrijfster), die momenteel een biografie voorbereidt over Professor Paalman-de Miranda. Zij zal daar tijdens het symposium verslag over doen.

Verdere sprekers zijn onder anderen de voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Shanti Venetiaan, en de oud-president van Suriname en tevens klasgenoot van Professor Paalman-de Miranda, Ronald Venetiaan. (via een digitale bijdrage). Robbert Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal ook een digitale bijdrage leveren.

Ter ere van de lancering van het Aïda Paalman-de Miranda Fonds gaat Drona Kandhai (professor aan Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam) in gesprek met Surinaamse studenten, die hun ervaringen delen over hoe het is om vanuit Suriname in Nederland te studeren. Verder zet Raf Bocklandt topologie op de kaart.

Deelname is gratis. De verwachting is dat er brede belangstelling zal zijn vanuit de wetenschappelijke wereld en ook de Surinaamse gemeenschap. Het symposium zal ook digitaal te volgen zijn in Nederland en Suriname.