Motorfietser botst tegen afslaande auto die geen voorrang verleent

Bij een verkeersongeval tussen een motorfiets en een auto vanmorgen aan de Van Drimmelenlaan in Suriname, is de motorfietser ernstig gewond geraakt aan zijn been.

Het ongeval vond rond 11.50u plaats te Lelydorp, op bovengenoemde weg ter hoogte van pand 10. Beide bestuurders reden over de Van Drimmelenlaan, toen de automobilist rechtsaf in een inrit sloeg, zonder rekening te houden met het overige verkeer.

De motorfietser kon niet tijdig afremmen en kwam in de botsing met het voertuig. Het slachtoffer heeft daarbij een beenfractuur en een diepe schuur in zijn scheenbeen opgelopen. Hij is per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere verpleging.

De beide bestuurders betrokken bij de aanrijding, konden geen geldige rijbewijs aan de Surinaamse politie tonen. De motorfiets is per sleepwagen naar de berging gesleept.

De politie van Lelydorp heeft de zaak in verder onderzoek.