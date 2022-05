Man op Most Wanted lijst naar politie om te vragen waarom hij op de lijst staat

De Surinaamse politie heeft afgelopen maandag de 20-jarige Benisio A. neergeschoten en aangehouden. De verdachte deed op dezelfde dag van zijn aanhouding met een bromfiets het politiebureau aan om te vragen waarom zijn foto op de Most Wanted lijst was geplaatst.

Bij die gelegenheid hield de politie hem voor waarvan hij wordt verdacht. Toen de wetsdienaren ertoe overgingen om hem aan te houden, zag Benisio kans zich uit de voeten te maken. Middels een waarschuwingsschot probeerde de politie om hem op andere gedachten te brengen.

Hij gaf geen gehoor aan het bevel van de politieambtenaren en zette zijn vlucht voort. Hierdoor was de politie genoodzaakt gericht te schieten en werd Benisio in zijn boven dijbeen geraakt. Hij werd voor medische hulp met het dienstvoertuig van de politie afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis meldt het Korps Politie Suriname.

De politie hield hierna ook ene Rafalino S. die in gezelschap van Benisio vertoefde aan. Na overleg met het Openbaar Ministerie (O.M.) is Rafalino na te zijn verhoord heengezonden, terwijl Benisio hangende het onderzoek in verzekering is gesteld.

Het voorlopige politioneel onderzoek wees uit dat Benisio ongeveer twee en half jaar voortvluchtig was. Hij wordt ervan verdacht zich in het jaar 2019 op een adres in het district Wanica schuldig te hebben gemaakt aan diefstal middels braak. Daarbij ging de verdachte er vandoor met een bromfiets.

Toen hij daags daarna de gestolen bromfiets via social media ter verkoop aanbood, herkende de benadeelde Benisio positief. De eigenaar van de bromfiets deed op 8 november 2019 aangifte van het gepleegde strafbare feit op het politiebureau Lelydorp. Het onderzoek in deze zaak werd hierna overgedragen aan de Recherche van Regio Midden. Vanaf dat moment werd na bekomen en uitgewerkte informatie Benisio meermalen door de wetsdienaren op zijn woonadres opgespoord zonder het gewenste resultaat.

Benisio liet tijdens zijn vlucht de bromfiets waarmee het politiebureau had aangedaan achter. Het onderzoek zal moeten uitwijzen aan wie dit rijtuig toebehoort. Tijdens het onderzoek kwam de 20-jarige Ivanildo D., zijnde een kompaan van de verdachte Benisio in beeld. Deze jongeman werd met assistentie van de leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) aan de Wilhelminastraat ter hoogte van de Koenawaroelaan opgespoord en aangehouden.

Naar zeggen van Ivanildo is de gestolen bromfiets aan iemand anders verkocht. De politie heeft deze bromfiets nog niet achterhaald Het is niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen in deze zaak zullen worden verricht. Ivanildo is eveneens na overleg met het O.M. in verzekering gesteld.