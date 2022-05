“Hij is meer dan 100 keer uit een goot gehaald”

De 71-jarige Ashkoemar Thani meer bekend als Ramba heeft zaterdag het leven gelaten na een val in een goot met water langs de Reineweg in Suriname. De man verkeerde onder invloed van alcohol.

Ramba werd rond 15.00u in een goot nabij zijn verblijfplaats opgemerkt en eruit getrokken. Echter vertoonde hij geen teken van leven meer.

Een buurtbewoner zegt dat de man een alcohol verslaafde was. “Hij dronk dag en nacht. Hij is meer dan 100 keer in dronken toestand in een goot gevallen en eruit gehaald. Vandaag is het jammer genoeg fataal afgelopen”.

De politie heeft na onderzoek en afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie het ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden.