Dronken chauffeur belandt met lijnbus in trens

De chauffeur van deze lijnbus is zaterdagmiddag met zijn voertuig in een trens langs de Kleine Beerweg in Suriname belandt. De man verkeerde onder invloed van alcohol.

Bewoners van de straat zagen de lijnbus zonder passagiers met een hoge snelheid voorbijgaan. Zij vroegen zich af waar de chauffeur naar toe reed, omdat het om een niet al te lange doodlopende weg gaat. Blijkbaar kende hij de weg niet.

De chauffeur reed tot het einde van de weg en besloot terug te keren. Tijdens het achteruit rijden belandde de lijnbus in de trens. De man bleef ongedeerd.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De chauffeur is afgevoerd naar bureau Kwatta. De lijnbus is door een sleepdienst uit de trens getakeld en afgevoerd.