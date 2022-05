China schenkt voor 1,4 miljoen USD aan landbouwmaterialen aan Suriname

Op zaterdag 21 mei 2022 heeft er op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) een schenking plaats gehad door de Volksrepubliek China aan Suriname. Het gaat hierbij om de schenking van landbouwmaterialen in de vorm van, onder andere, graafmachines, vriezer en pompen ten behoeve van de agrarische sector in Suriname. De symbolische overdracht heeft plaatsgehad tussen minister Albert Ramdin van BIBIS en de Ambassadeur van China, Han Jing. Ook waren aanwezig, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien en parlementariër, Chuanrui Wang.

Ambassadeur Jing gaf aan dat de schenking speciaal is voor Suriname vanwege de historische en langdurige relatie tussen beide landen. De Ambassadeur zei verder dat de schenking USD 1.4 miljoen waard is. Hij sprak de hoop uit dat het gebruik van deze landbouwmaterialen de ontwikkeling van het land en de mensen ten goede kon komen.

Minister Ramdin was zeer ingenomen met deze geste. De minister benadrukte dat dit het resultaat was van de langdurige diplomatieke betrekking tussen Suriname en China. “Dit geeft aan de intensieve relatie die bestaat tussen Suriname en vele landen in de wereld. Deze schenking zal de productiesector en de agrarische productie zeker stimuleren”, zei de minister.

De bewindsman vermelde verder dat de materialen ingezet zullen worden in gebieden waar dat noodzakelijk is op basis van het beleid om de versterking van de productiesector te stimuleren. “Het is een voorbeeld van hoe deze regering tracht via internationale samenwerking de productiecapaciteit te verhogen”, maakte de minister duidelijk.

China zal Suriname ook ondersteunen met de oprichting van het Agricultural Technical Cooperation Center, een samenwerkingscentrum op het gebied van de agrarische sector. Deze is ook een gigantische schenking ter waarde van circa USD 10,5 miljoen welke bedoeld is om de productiesector te stimuleren.

De minister sprak zijn waardering uit aan de regering van China voor haar steun aan Suriname op haar pad van economische hervorming en duurzame ontwikkeling, inclusief schuldherschikking met al zijn officiële schuldeisers, evenals de steun die werd ontvangen bij het aanpakken van de impact van de COVID-19 pandemie. “Beide landen moeten deze weg van partnerschap en samenwerking voortzetten en tegelijkertijd nieuwe kansen creëren om onze vriendschappelijke band te verdiepen”, zei de minister.

Minister Ramdin zei tot slot dat de samenleving op de hoogte moet zijn dat naast het herstel van de financiële problematiek die is overgenomen, er ook nadruk wordt gelegd op ontwikkeling, productieverhoging en internationale samenwerking.