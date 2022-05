76-jarige oma voor de vierde keer met drugs aangehouden op Schiphol

Een 76-jarige oma is onlangs met kilo’s cocaïne op Schiphol aangehouden toen ze uit Suriname kwam. Het ging in totaal om vijf kilo getaped op haar lichaam, met een straatwaarde van enkele honderdduizenden euro’s.

De Surinaamse vrouw stond deze week voor de rechter, maar het is niet de eerste keer. De oma genaamd Irene was al drie keer op Schiphol opgepakt terwijl ze kilo’s coke bij zich had: in tassen, of op haar lichaam. Ook in Duitsland was ze opgepakt, en in Frankrijk, voor hetzelfde vergrijp.

Vanaf 2009 is ze in totaal veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf vanwege cokesmokkel.

Omdat het gaat om een notoire smokkelaar werd ze goed in de gaten gehouden op Schiphol, toen ze met de KL714 uit Paramaribo aankwam. Daar werd ze door de douane aangehouden.

Deze week verklaarde ze in de rechtbank dat ze het niet vrijwillig deed, maar ze wil niet zeggen wie haar heeft gedwongen. Wel gaf ze aan dat ze zelf €4.000 zou krijgen om de drugs te smokkelen.

De officier van justitie eist een celstraf van veertig maanden. Als de strafeis door de rechter wordt ingewilligd, zal ze tot haar tachtigste in de gevangenis moeten. De uitspraak is op 2 juni.