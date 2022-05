21-jarige Haïtiaanse rover aangehouden in Suriname

De 21-jarige vreemdeling Jaques D. die ervan verdacht wordt zich schuldig te hebben gemaakt aan twee afzonderlijke zaken is na bekomen informatie en goed speurwerk door leden van het RBTM op woensdag 11 mei aan de Prim Ramwadhdoebeweg opgespoord en aangehouden.

Uit het voorlopige onderzoek van het Korps Politie Suriname, kwam naar voren dat twee personen aangifte tegen deze verdachte hebben gedaan. Het eerste slachtoffer K.W. deed op zondag 27 februari 2022 gedaan op het politiebureau Kwatta ter zake diefstal middels geweldpleging en medeplichtigheid, dan wel mede daderschap aan diefstal met geweldpleging.

Naar zeggen van deze aangever is Jaques vermoedelijk ook betrokken geweest bij het plegen van het strafbare feit. De verdachten mishandelden hem en onder bedreiging van twee scherpe voorwerpen werd de aangever beroofd van een groot geldbedrag in SRD. Na de daad lieten de verdachten hem gekneveld achter.

Het tweede slachtoffer G.W. deed op woensdag 13 april aangifte op het politiebureau Leiding ter zake poging diefstal middels geweldpleging. Met een gasbukspistool heeft Jaques op een woonadres in het district Wanica gepoogd de bewoners op dat adres te beroven. Bij het zien van de verdachte gelukte het de bewoners zich in de woning terug te trekken en de deur op slot te doen.

De politie had in deze zaak eerder twee andere jongemannen aangehouden. Het tweetal werd voorgeleid, maar aangezien zij niets te maken hadden met dit strafbare feit werden zij na te zijn verhoord, heengezonden. Door de verschillende verhoren die zijn afgenomen en veilig gestelde beelden kwam de verdachte Jaques in beeld.

Na zijn aanhouding is Jaques samen met het gasbukspistool overgedragen aan de van Recherche van Regio Midden. Hij heeft bekend betrokken te zijn bij het plegen van het strafbare feit op het woonadres in het district Wanica. Echter ontkent hij zich schuldig te hebben gemaakt aan de roofoverval in het ressort Kwatta.

Jaques is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het is niet uitgesloten dat er in de zaak van Kwatta nog meer aanhoudingen zullen worden verricht, aldus de politie.