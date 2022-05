Twee tienermeisjes steken 20-jarig buurmeisje neer na ruzie over roddelen

De 15-jarige Ina K. en de 17-jarige Ciara K., hebben afgelopen woensdag hun 20-jarig buurmeisje B.A. gestoken in haar gelaat en haar borststreek. Dit gebeurde aan de Clydeweg in Suriname, na een ruzie over roddelen.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt, dat het slachtoffer door haar twee buurmeisjes is aangevallen met een mes. Volgens B.A. hield Ina haar vast, terwijl Ciara haar tot drie keren toe in haar gelaat en in haar borststreek stak.

De aanleiding van deze steekpartij is roddelpraat, waarbij de jeugdigen rekenschap waren gaan halen hetgeen uitmondde in een steekpartij. Na de daad maakten beide tieners zich uit de voeten en lieten het slachtoffer in hulpeloze toestand achter. Ze zijn vooralsnog niet aangehouden.

De gezondheidstoestand van het slachtoffer is stabiel. Zij is momenteel ontslagen uit het ziekenhuis. De politie van Santodorp heeft de aangifte opgenomen. Aan de opsporing en aanhouding van beide verdachten wordt er gewerkt.