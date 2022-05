Meisje (12) overleden nadat voertuig in kanaal terecht komt

Bij een eenzijdig verkeersongeval in Suriname, is zaterdagmiddag een meisje van 12 jaar om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde aan de Walther Hewittstraat in Nickerie.

De bestuurder van een voertuig verloor de controle over het stuur, waarna de auto ondersteboven in het kanaal langs de weg terecht kwam. Er zaten vijf personen in het voertuig. Allen werden uit het water gehaald.

Een familielid verteld aan de redactie van Waterkant.Net dat een meisje van 12 jaar het leven gelaten zou hebben in het ziekenhuis. Een ander meisje van 13 ligt in kritieke toestand aan de beademing in het ziekenhuis.

De bestuurder zou verklaard hebben dat hij voor een tegenligger moest uitwijken. De politie van Nieuw-Nickerie is belast met het onderzoek.