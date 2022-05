Keti Koti maand voor bewustwording pijnlijke slavernijgeschiedenis

De Stichting Afri Diaspora Suriname Nederland zal gedurende de maand juni een serie activiteiten ontplooien in aanloop op de herdenking van 159 jaar Keti Koti, afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. De ceremoniële lancering daarvan zal plaatsvinden op woensdag 1 juni 2022 in Commewijne.

Tijdens deze Keti Koti Mun zal er dagelijks, vanaf 1 juni 2022 tot en met 1 juli 2022 verschillende activiteiten worden georganiseerd, die te maken hebben met de pijnlijke geschiedenis van de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen in Suriname. Tot deze activiteiten behoren ook lezingen, debatten en discussies over dit brandend onderwerp.

De introductie van deze periode van bezinning en bewustwording was vorig jaar. De publieke activiteiten konden echter geen voortgang vinden vanwege de beperkingen op bewegingsvrijheid en samenscholing vanuit de overheid in een poging de Covid-19 pandemie af te remmen.

De Keti Koti Mun zal op 1 juni 2022 in Commewijne worden ingeluid middels kranslegging en een pai (offerande) aan onze voorouders. De eer valt Commewijne te beurt omdat het volgens de geschiedenis over de meeste plantages beschikte waarop onder andere suikerriet, katoen, cacao en koffie werden verbouwd. Onze voorouders hebben onder mensonterende situaties in deze werkkampen gezwoegd om de uitbaters van de slavernij te verrijken. De talrijke met de hand gegraven kanalen en koloniale huizen op de oude plantages herinneren ons aan de onderdrukking gebaseerd op extreme hebzucht. Het is wellicht overbodig te vermelden dat dit alles gepaard ging met verschrikkelijke lijfstraffen en zonder enige waardering of betaling.

Op enkele muloscholen zullen ook activiteiten plaatsvinden voor bewustwording op reeds jonge leeftijd. Onze eigen historicus mevrouw Mildred Caprino, en mevrouw Waterberg van het PCCC Institute (Practitioner for Communication Coaching & Counseling) zullen de studenten informeren over deze onbehaaglijke periode in onze geschiedenis.

We zetten daarmee het proces van verwerking voort.

De Stichting Afri Diaspora Suriname Nederland voert dit initiatief uit in samenwerking met enkele grassroots organisations die zich samen inzetten voor het afdwingen van excuses en reparaties voor de schade die door de slavernij is aangericht. De organisaties zijn onder meer: Stichting Groei en Welvaart Suriname, Stichting Shamila, Stichting Instituut Win voor Multiculturele Ontwikkeling (IWMO), Stichting Bronsplein, Stichting Sabi Diri, Stichting Abrabroki, Stichting Eer en Herstel Nederland en Stichting Grani Comité Boni Suriname.