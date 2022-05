Dronken automobilist die voetganger doodreed vast; identiteit slachtoffer onbekend

De 47-jarige autobestuurder M.A., die in de vroege ochtend van vrijdag 20 mei een voetganger doodreed aan de Ringweg Zuid, bleek onder invloed van alcohol te hebben deelgenomen aan het verkeer. Dat heeft het Korps Politie Suriname officieel bevestigd.

Zijn rijbewijs is door de politie ingevorderd. M.A. werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Toen hij nuchter was is hij voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld

Het ontzielde lichaam van de voetganger van wie de personalia nog ontbreekt, is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen. Nabestaanden of zij die denken deze manspersoon te hebben gekend, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van bureau Centrum.

Onderzoek wees uit dat de automobilist over voornoemde weg reed. Hij kwam vanuit de richting van de Leo Heinemanstraat en ging in de richting van de Prinsessestraat. De voetganger liep op de linker berm eveneens in dezelfde richting.

Ter hoogte van de Prinsessestraat kwam de voetganger door tot nog toe onbekende redenen op de rijhelft van de auto met voor hem het noodlottige gevolg. De bestuurder verloor daarbij de controle over de besturing van zijn voertuig, kwam op de rechter berm terecht en belandde vervolgens in de langs de weg lopende Boomskreek.

De politie van het bureau Centrum deed na de melding van de aanrijding de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst van de politie, was de ambulance reeds ter plaatse. Het medisch team van de ambulance gaf de politie te kennen dat het slachtoffer geen teken van leven meer vertoonde. Een arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast.

Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Paramaribo.