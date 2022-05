Derde verdachte inbraak sportcomplex aangehouden door Kapitale Delicten

De derde voortvluchtige verdachte in de inbraakzaak bij het Clarence Seedorf sportcomplex, is donderdag na goed speurwerk aangehouden door de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname. Het gaat om de 37-jarige Rakeshkumar J.

Een 17-jarige en 38-jarige verdachte werden eerder op heterdaad betrapt, hetgeen resulteerde in hun aanhouding. De derde verdachte zag kans om weg te vluchten. Hij werd twee dagen daarna opgespoord en aangehouden.

Commissaris van politie Henry Seedorf heeft afgelopen dinsdag rond middernacht in samenwerking met politie Paranam de twee verdachten in de kraag gevat, die ingebroken hadden bij het sportcomplex aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

Vanwege de reeks van inbraken bij het sportcomplex was er verborgen camera’s opgesteld. Dieven hebben eerder inboedel en alles wat met koper te maken had, weggedragen. Er werd op het complex flink huisgehouden door de inbrekers zegt Seedorf.

Dinsdagavond rond 00.00u zag de commissaris van politie op de verborgen camera’s drie verdachten op het sportcomplex, die probeerden de deuren van het gebouw weg te nemen. Na de ontdekking reed hij er naar toe en vroeg daarbij ondersteuning van de politie van Paranam.

De ex-waarnemend korpschef bevestigt tegenover Waterkant.Net. de aanhouding van de derde verdachte. Na de aanhouding van Rakeshkumar zijn intussen alle drie verdachten na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.