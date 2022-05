Botsing Nederlandse automobilist (76) na beroving door travestiet

Een 76-jarige Nederlander is donderdagavond rond 22.30u betrokken geweest bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Prins Hendrikstraat in Suriname. Dit gebeurde nadat hij beroofd werd van zijn halsketting door een travestiet, waardoor hij in paniek raakte.

Volgens de man, die momenteel met vakantie in Suriname is, reed hij over de Van Roseveltkade, waarbij zijn aandacht werd getrokken door een groep travestieten. Hij bracht zijn voertuig tot stilstand en knoopte vervolgens een gesprek met hun aan. Plotseling griste één van hen zijn halsketting weg en rende daarmee in de richting van de Grote Combéweg.

Het slachtoffer raakte hierdoor in paniek en reed weg. Aan de Prins Hendrikstraat botste hij met zijn auto tegen de betonnen ‘broodjes’ op het trottoir. De politie van Centrum ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

Van de halskettingrover ontbreekt nog elk spoor.