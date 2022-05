BORGOE -meets- PARBO 1ste Pinksterdag in de Maassilo Rotterdam

Na een uitverkochte Paaseditie (filmpje boven) zijn BORGOE en PARBO in het Pinksterweekend terug. Op zondag 5 juni 2022 (1ste Pinksterdag) kun je van 23.00u – 05.00u weer genieten van het altijd gezellige BORGOE -meets- PARBO Indoor Festival in drie area’s van de Maassilo Rotterdam!

Ook dit keer hebben ze een dikke line-up voor je geregeld en kun je los gaan met: La Rouge, Passion, Gio, Keizer, Hansie Hendrix, Pearl Ramos, Dylvn, Jayh Martina, Robin Roxette, Shann, Kimberlee Ramirez, Randy Verveer, Stiekz, Charissa Jong, Gilly Gonzales, Senzy en Mc’s D-Jay & Laco.

Heb je de vorige editie gemist of wil je dit keer niet veel betalen, haal dan NU snel je goedkope EARLY BIRD voor maar 15 euro (exclusief fee) online! Er zijn ook ladytickets: 2 dames op 1 ticket voor maar 25 euro (ex fee). LET OP: Wacht niet te lang want er is een beperkt aantal Early Bird tickets beschikbaar!

BORGOE -meets- PARBO Indoor Festival

Zondag 5 juni 2022 (1ste Pinksterdag)

Maassilo Rotterdam

23.00u – 05.00u

Toegang: vanaf 18 jaar (ID VERPLICHT)

Tickets online via Evenbrite – Info WhatsApp +31645971543 en www.borgoeparty.nl