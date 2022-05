VIDEO: Verhoogde verkeerscontroles in Suriname

Een gemengd team van de Surinaamse politie heeft in de periode van maandag 9 mei tot en met vrijdag 13 mei op verschillende locaties in Paramaribo wegcontroles gehouden. Daarbij heeft de politie verbaliserend en corrigerend opgetreden. Er zijn in totaal 1.594 voertuigen op de verschillende dagen gecontroleerd.

121 personen van wie de stukken niet in orde waren, zijn geverbaliseerd. Van de 1.594 voertuigen die gecontroleerd zijn, hebben de wetsdienaren 47 voertuigen doorzocht. Eén auto en twee bromfietsen zijn in beslag genomen en vervolgens weggesleept naar de berging. Elf personen hebben hun opgelegde boete buiten proces afgehandeld.

Ook bussen aan de Indira Gandhiweg werden gecontroleerd. Dit werd uitgevoerd door controleurs van TCT. Het verkeer aan de Indira Gandhiweg werd enkele ochtenden in goede banen geleid door de politie. Het verkeer op de kruispunten waar sprake is van opstoppingen, werd door de politie geregeld.

Bestuurders die zonder kentekenplaten reden, moest die ter plaatse bevestigen en werden op de bon geslingerd. Ook de aangebrachte mica platen op kentekenplaten moest ter plaatse verwijderd worden.

Een filmpje van de controles: