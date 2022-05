RIVM: Toename aantal met apenpokken besmette mensen in Europa

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft laten weten dat de virusinfectie monkeypox, vaak apenpokken genoemd, deze maand gevonden is bij verschillende mensen in Europa.

Na besmettingen in onder meer de Verenigde Staten, Spanje en Groot-Brittannië is apenpokken ook in België, Duitsland en Frankrijk geconstateerd. Het virus heeft te maken met een opvallende toename aan gevallen; apenpokken komt doorgaans zelden buiten Afrika voor.

Het eerste geval in België werd gisteravond gemeld. Bij een tweede persoon, een man uit Vlaams-Brabant, is de ziekte vanochtend geconstateerd. In Frankrijk is iemand in Parijs besmet en in Duitsland gaat het om iemand uit München meldt de NOS.

In Nederland zijn nog geen gevallen bekend. Een toename van het aantal besmette mensen in Europa wordt nog wel verwacht zegt het RIVM.

Apenpokken is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Het kan worden overgedragen via de huid en via adem, maar niet via zwevende druppeltjes in de lucht, schrijft het RIVM. Symptomen zijn onder meer bultjes, koorts en hoofdpijn.