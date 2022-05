Apenpokken in Nederland, nog geen melding in Suriname

Het apenpokkenvirus is vrijdag voor het eerst in Nederland vastgesteld bij een persoon. Het RIVM verwacht dat er nog meer mensen besmet geraakt kunnen zijn. In Suriname heeft de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, desgevraagd aangegeven dat er in Suriname geen meldingen c.q. rapportage van besmettingen zijn ontvangen.

Directeur Gajadhar Sukul zegt dat Surinaamse artsen geen rapportage hebben gemaakt van de infectieziekte. “Ook bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) hebben de verantwoordelijken geen meldingen binnengekregen. Als ministerie van Volksgezondheid blijven we alert en naar informatie vragen bij de instellingen die ons moeten rapporteren over huiduitslag en alle andere verschijnselen”, zegt de departementsdirecteur. Mocht de ziekte haar intrede doen in Suriname dan hoopt Gajadhar Sukul dat er geen sprake zal zijn van een explosieve uitbraak.

De functionaris merkt op dat uit de praktijk is gebleken dat deze virale ontstekingen gepaard gaan met huiduitslag. Het virus kan ook zeer makkelijk worden overgedragen. “Voor de artsen zal het uitdaging zijn om preventieve handelingen te plegen. De inrichting van poliklinieken zal ook anders moeten zijn”, aldus de departementsdirecteur, die verder accentueert dat samenleving goed ingelicht zal moeten worden.

In het verleden zijn er in Suriname uitbraken geweest van diverse soorten pokken; er moet nu geanalyseerd worden op welke mate er immuniteit is in de gemeenschap. Het ministerie van Volksgezondheid zal met diverse actoren aan tafel zitten om preventiebeleid te formuleren.