62 jarige voetganger in het ziekenhuis overleden na aanrijding

De 62-jarige Ronald Duysker is vorige week in het ziekenhuis komen te overlijden. Ronald werd als voetganger in de nacht van zondag op maandag 9 mei aangereden.

Volgens ooggetuigen werd de voetganger door een bromfiets aan de Anton Dragentenweg ter hoogte van Residence Inn in Suriname aangereden.

Het slachtoffer dat in hulpeloze toestand werd achtergelaten door de bromfietser werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere verpleging. Daar is hij op 13 mei overleden.

Volgens de politie heeft de bromfietser zich na het ongeval nog steeds niet aangemeld.

Ronald was oud-journalist en trompettist die in het uitgangscentrum heel bekend was. Het slachtoffer werd niet ver van zijn verblijfplaats aangereden. Zoals gebruikelijk zal hij als verkeersdode gerekend worden. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Aanstaande zaterdag 21 mei zal Ron, zoals hij bekend stond, worden begraven te Mariƫnburg in Commewijne.