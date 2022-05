16-jarige Saravina vier dagen vermist

De politie in Suriname verzoekt de opsporing van de 16-jarige Saravina Ankossie. Ze is op maandag 16 mei 2022 vanuit de Jaddoeweg vertrokken met als bestemming de Katwijkweg in het district Wanica.

Sindsdien is zij niet op voormele bestemming aangekomen of huiswaarts gekeerd.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van de ressort Santo-Dorp op de telefoonnummers 485240/485250, het Command Center(CC) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.