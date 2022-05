Vrouw op klaarlichte dag bij instappen in auto overvallen

Een vrouw in Suriname is woensdagmiddag rond 13.00u bij het instappen in haar auto, op haar woonadres aan de Nagelstraat 29 overvallen door drie criminelen.

Zij deed haar huisdeur op slot en liep vervolgens naar haar voertuig, toen drie gemaskerde en gewapende mannen haar aanvielen.

De daders rukten daarbij haar tas en gouden halsketting weg. Ze riep om hulp, waarna de criminelen met medeneming van de buit de benen namen. De buren gingen af op haar hulpgeroep en schakelden de politie in.

Het slachtoffer liep geen letsel op. De ingeschakelde politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.