Visser snijdt broekzak collega open en steelt 3.000 SRD

De 23-jarige Deodath P. heeft woensdag in een visserskamp te Coronie in Suriname, 3000 SRD ontvreemd van een slapende collega-visser. Hij heeft de broekzak van de aangever met een mes opengesneden en daarbij het geldbedrag weggenomen.

Toen de collega na een poos wakker werd merkte hij, dat zijn broekzak was opengesneden en zijn geld was ontvreemd. Hij deed na de ontdekking aangifte bij de politie. Door goed speurwerk van de politie van Coronie is Deodath in beeld gebracht.

Hij werd opgespoord en aangehouden. Bij de politie verklaarde de verdachte, dat hij inderdaad geld heeft weggenomen, maar dat het bedrag van 3.000 SRD niet klopt. Zijn collega had maar 50 SRD op zak.

De verdachte werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.