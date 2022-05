Strubbeling tussen medewerkers en afdelingshoofd binnen KPS

Op een afdeling binnen het Korps Politie Suriname (KPS) is er strubbeling ontstaan tussen de medewerkers en het afdelingshoofd. Vernomen wordt dat een aantal van de desbetreffende medewerkers intussen een brief heeft gericht aan de korpsleiding en daarbij hebben gevraagd voor aflossing van het hoofd, omdat zij hun werkzaamheden niet kunnen voortzetten onder deze leiding.

De medewerkers hebben over hun afdelingshoofd heel wat zaken opgesomd, die volgens hen niet door de beugel kunnen. De desbetreffende manager van de afdeling vindt dat deze zaken naar voren zijn gehaald, nadat hij aflossing van twee medewerkers had gevraagd. Gelijk nadat aan beide medewerkers van de afdeling was medegedeeld dat zij overgeplaatst zullen worden, is er een brief samengesteld en opgestuurd naar de korpsleiding.

Volgens de medewerkers wordt er nu, nadat ze dit alles naar voren hebben gebracht, rancuneus gehandeld. Zo is er op woensdag 18 mei plotseling een dagrapport geïnitieerd, waarbij de medewerkers zich bij de coördinatoren moeten aanmelden en aangegeven moet worden hoe laat de medewerkers aan het werk verschijnen en vertrekken. “Als u zich niet aanmeldt loopt u kans dat u werkt, maar dat u niet op het dagrapport wordt aangebracht” is de boodschap.

Dit laatste is een opdracht van de korpsleiding, waarin opgedragen wordt om de aanmelding- en vertrektijd van alle medewerkers te vermelden.

De medewerkers vragen aandacht aan de korpsleiding voor een spoedige oplossing.