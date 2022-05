Roekeloos overstekende bromfietser aangereden door auto

Een roekeloos overstekende bromfietser is donderdagmiddag rond 16.30 uur aangereden door een personenauto op de hoek van de Zinnia- en Gravenberchstraat in Suriname.

De bromfietser is met verschillende verwondingen per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De auto reed over de Gravenberschstraat richting Albergastraat. De bromfietser reed over de Zinniastraat en stak de hoek roekeloos over richting de Gravenberchstraat. De autobestuurder maakte een uitwijkmanoeuvre, maar kwam toch nog in botsing met de bromfiets.

Het slachtoffer vloog met zijn rijtuig en viel hard op de weg. De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek.