Politieposten zonder vervoer vanwege intrekken COVID-19 dienstvoertuigen

Haast alle regio’s in Suriname waren de afgelopen periode voorzien van COVID-19 dienstvoertuigen. Met het versoepelen van de maatregelen werden deze voertuigen ingezet voor de politie surveillance. De voertuigen moesten afgelopen dinsdag echter ingeleverd worden bij de Politieacademie voor verdere distributie.

Door de intrekking is de surveillance in verschillende gebieden nu stopgezet. Hierdoor kunnen tenminste twee politiebureaus, die het ontzettend druk hebben te weten politieressort Latour en politieressort Nieuwe Haven, niet meer adequaat uitrukken omdat deze politiestations niet over dienstvoertuigen beschikken.

De samenleving die onder deze ressorten valt, wordt de dupe hiervan wanneer er hulp van de politie nodig is.

Beide politiestations hebben elk twee dienstvoertuigen, echter zijn die prowagens vanwege technische redenen al enige tijd voor reparatie bij de garage. Wanneer die gerepareerd zullen worden is vooralsnog onduidelijk. Vernomen wordt dat alle dienstvoertuigen mankementen vertonen vanwege constant inzetten en uitrukken.