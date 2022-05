Medewerker bettingshop vergokt 39.500 SRD om kasverschil aan te zuiveren

De 19-jarige Awinash M. is woensdag na te zijn ontboden door de politie van De Nieuwe Grond aangehouden en in verzekering gesteld wegens verduistering van 39.500 SRD van zijn werkgever.

Deze jongeman was werkzaam bij een bettingshop aan de Welgedacht B weg in Suriname. Op 28 april merkte hij een kasverschil van 500 SRD. Om dit bedrag aan te zuiveren vergokte hij in totaal 39.500 van zijn werkgever.

Hij stelde nadien zijn werkgever, die zich op dat moment in het buitenland vertoefde, via WhatsApp op de hoogte van wat hem was overkomen. Als reactie gaf de werkgever hem aan, dat hij het verschuldigd bedrag terug moest betalen. Op zijn beurt antwoordde Awinash, dat hij niet in staat is om het bedrag terug te betalen. Ook gaf hij te kennen, dat hij niet voor zijn werkgever zou werken. Nadien blokkeerde hij zijn werkgever overal.

Bij terugkomst in Suriname deed de benadeelde aangifte bij de politie, die op haar beurt de verdachte heeft ontboden op het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in Awinash in verzekering gesteld.