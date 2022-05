Man wil onschuldigen kappen ‘omdat zijn vijanden wisi voor hem hebben gezet’

De 25-jarige Godfried B. is woensdagavond door de politie in Suriname aangehouden, nadat hij getracht had een koppel op een bromfiets te kappen met een houwer. Dit gebeurde gisteravond omstreeks 19.30 uur aan de Pater de Kortstaart in het district Coronie.

De bestuurder van de bromfiets wist erger te voorkomen, door snel uit te wijken en met een snelheid weg te rijden. Hij deed daarna aangifte bij de politie van Coronie, die na goed speurwerk de verdachte dezelfde avond wist aan te houden.

Godfried verklaarde bij zijn aanhouding het koppel met een houwer te hebben aangevallen, ‘omdat zijn vijanden wisi voor hem hebben gezet, waardoor hij steeds onschuldigen aanvalt’. De man schoof zijn handelingen af op ‘boze geesten’, die zijn vijanden op hem hebben afgestuurd.

Na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is Godfried in verzekering gesteld.