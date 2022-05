Joeboy uit Nigeria live in concert in Suriname

Evenementenorganisatie Black & Sexy Entertainment organiseert op zaterdag 4 juni a.s. de Extravaganza All White party met als hoofdattractie Joeboy uit Lagos, Nigeria live in concert in @ Live Entertainment Center, voorheen het Flamboyant Park. Het is de organisatie gelukt om de afropop en R&B sensatie te contracteren voor de eerste internationale show in Suriname sinds maart 2020 toen alles op slot ging.

Joeboy die momenteel furore maakt met hitsong “Alcohol” heeft eerder samengewerkt met andere grote afrobeats artiesten zoals King Promise (Fire), Mr Eazi (Fààji) en CKay (Love Nwantiti). Hij werd in 2017 ontdekt door Mr Eazi en is intussen genomineerd voor diverse gerenommeerde muziekprijzen. Hij won in 2019 de “best artiste in African pop” en in 2020 de “best pop” award.

Joeboy heeft middels een video shout out, die inmiddels viraal gaat, zijn komst bevestigd. Hij werkt eerst een toerschema af in de Noord- Amerikaanse steden Atlanta, Houston, Dallas, Denver, San Francisco, West Hollywood en Seattle en arriveert op 2 juni in Paramaribo.

Voorverkoop

De voorverkoop van toegangskaarten à SRD200 gaat op 20 mei van start. “We willen het publiek op het hart drukken om niet te wachten tot het allerlaatste moment maar zo spoedig mogelijk de kaarten te kopen. Ook uit Frans Guyana en Guyana verwachten wij fans van Joeboy”, blikt MC Olu The Young One vooruit op het evenement.

Voorprogramma

In het voorprogramma vanaf 21.00 uur zullen onder meer Itaves, Aptijt, Damaru, DJ Mull en DJ Dannyplay optreden. Naast Olu zal MC Vuure de crowd lekker bezighouden.

Dresscode

De dresscode is wit. “Suriname heeft lang gewacht op internationale acts. Laten we met de publieke opkomst op 4 juni een duidelijk signaal geven. Laat Joeboy teruggaan naar huis en vertellen aan jongens als Burnaboy, Ruger, Rema en Diamond Platnumz hoe hot, enthousiast en showminnend we hier zijn”, spoort Olu de fans aan. Black & Sexy Entertainment bracht in het verleden met succes Davido, Flavour en Rudeboy van P Square naar Zuid Amerika.