Agressieve taxichauffeur kapt man met houwer aan het hoofd

Een agressieve taxichauffeur heeft een 27-jarige man dinsdagavond met een houwer gekapt aan zijn hoofd. Dit gebeurde omstreeks 21.00u aan de Dr. Sophie Redmonstraat in Suriname.

Het begon met een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de taxichauffeur, welke uitmondde in een kappartij. De verdachte pakte een houwer en bewerkte het slachtoffer daarmee. De man raakte ernstig gewond aan zijn hoofd en werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

Volgens de aanwezige taxichauffeurs van Ondrobong, is de verdachte pas bij het taxibedrijf ingeschreven. Hij was eerder werkzaam bij een ander taxibedrijf in de omgeving, maar werd vanwege zijn agressief gedrag daar verwijderd.

Na de kappartij werd de politie van Nieuwe Haven ingeschakeld, maar deze kon vanwege vervoersprobleem niet uitrukken. Zij beschikt thans niet over een dienstvoertuig.

De politie Centrum ging ter plaatse voor onderzoek. Voor de komst van de politie had de verdachte de plaats reeds verlaten. Aan zijn opsporing en aanhouding wordt gewerkt.