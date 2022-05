Vernietigen vaten met Ketamine mislukt

De politie in Suriname heeft vorige week geprobeerd om tientallen vaten met ketamine te vernietigen in een district. In eerste instantie werd geprobeerd om het verdovende spul middels een verbrandingsoven te vernietigen en later met oude banden.

Geen van de twee pogingen om het verdovingsmiddel te vernietigen slaagden. De vaten werd daarom terug gebracht naar Paramaribo.

Ketamine is een verdovingsmiddel dat ook als recreatieve drug wordt gebruikt. De vaten met ketamine zijn afkomstig van een zending die in 2017 door Narcotica Brigade in beslag was genomen. Ze waren opgeslagen bij de economische controle dienst (ECD).

Een deel van de vaten werden daarna uit een container ontvreemd door tot nog toe onbekende personen. Hoe de hoeveelheid verdovingsmiddel nu vernietigd zal worden, is nog niet duidelijk.