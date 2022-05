Vermoedelijk brandstichting bij karaoke bar in Paramaribo-Noord

De brandweer in Suriname moest dinsdagavond uitrukken na melding van brand in deze karaoke bar te Paramaribo-Noord. Er is vermoedelijk sprake van brandstichting.

Het gaat om een binnenbrand in het pand op de hoek van de Pluto- en Heliosstraat. De melding kwam iets voor 22.00u binnen. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde, was er sprake van brand in de gang. Deze werd toen snel geblust.

In het pand zat een vrouw in een ruimte waarvan de deur op slot was. De Surinaamse brandweer moest de deur openbreken om de vrouw in veiligheid te brengen. Haar man verliet het pand rond 20.30u en zou de deur op slot hebben gedaan.

Er werd een aangestoken stuk stof aangetroffen, waardoor het vermoeden bestaat dat het gaat om brandstichting. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk. De man die later terugkeerde naar het pand, gaf aan dat er eerder op de avond iemand daar aan het drinken was. Of deze persoon iets met de brand te maken heeft is niet duidelijk.

De politie heeft de zaak in onderzoek.