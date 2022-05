Medewerker bedrijf gewond na ongeval met pallet

Een medewerker werkzaam bij een postbedrijf in Suriname, raakte dinsdagmorgen gewond na een ongeval met een pallet. Dit gebeurde omstreeks 10.30u aan de Industrieweg Zuid.

Volgens de politie was een arbeider bezig met werkzaamheden, toen een beladen pallet op hem terechtkwam en hij gewond raakte. De politie van Livorno kreeg de melding van het bedrijfsongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het slachtoffer was voor de komst van de politie reeds naar het ziekenhuis vervoerd. Hij liep vermoedelijk een breuk aan zijn linkerarm op.

Het is onduidelijk hoe de werknemer er aan toe is.

Waterkant.Net maakte telefonisch contact met het bedrijf, maar men was niet bereikbaar voor commentaar.