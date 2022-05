Automobilist achter het stuur overleden

Aan de Aardbeienstraat in Suriname is een man vanmorgen rond 11.00u bewusteloos in een auto aangetroffen. De politie werd gealarmeerd die een ambulance inschakelde.

Toen de ambulance ter plaatse arriveerde constateerde het ambulance personeel dat de man, die de auto bestuurde, geen teken van leven vertoonde. Een arts stelde de dood vast, waarna het lichaam per lijkenwagen werd afgevoerd.

De redactie verneemt dat gaat om de automobilist Theodorus P. (66). Vernomen wordt dat hij van de dokter kwam en onderweg was naar huis. Niet ver van zijn woonadres kwam hij te overlijden.

De politie van ressort Uitvlugt heeft de zaak in onderzoek.