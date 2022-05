Politieambtenaren van 54 jaar en ouder verbaasd vanwege niet toelaten tot hulpofficiersopleiding

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft maandag een lijst geproduceerd van politieambtenaren, die mogen deelnemen aan een hulpofficiersopleiding. Echter blijkt dat een groep politiefunctionarissen, die inmiddels de leeftijd van 54 jaar en ouder hebben bereikt, niet voorkomen op de geproduceerde lijst.

Deze groep, die jaren tevergeefs heeft gewacht om toegelaten te worden tot de inspecteursopleiding, vindt dat zij thans buiten hun schuld om niet zijn toegelaten tot de Hulpofficier van Justitie (HOvJ) opleiding.

De korpsleiding maakte bij de onlangs gehouden bevordering bekend, dat de politiefunctionarissen die ouder zijn dan 55 jaar normaal worden bevorderd, met dien verstande, dat zij de inspecteursopleiding niet hoeven te volgen. Zij worden hierdoor niet geschaad in hun rechtspositie.

Inspecteur van politie Anantoewe en anderen zijn buiten de boot gevallen, omdat zij de leeftijd zoals gesteld in het korpsbesluit reeds zijn gepasseerd. Zij worden vanwege hun leeftijd niet toegelaten tot de HOvJ-opleiding.

Anantoewe zegt dat iedereen recht heeft op onderwijs. “Er is een besluit genomen zonder belanghebbenden in de gelegenheid te stellen gehoord te worden. In principe zouden wij eerst gekend moeten worden, voordat er een lijst geproduceerd wordt. Vandaag is er een lijst geproduceerd, waarin de namen zijn vermeld van degenen die deel mogen nemen aan de verkorte opleiding.

Tijdens de bevordering had korpsleiding voorgesteld, dat 55 plussers, ik benadruk 55 plus, de mogelijkheid heeft om aan te geven of zij al dan niet deel zouden willen nemen aan de HOvJ-cursus. Is het zo, dat iemand 59 jaar is en toch deel wilt nemen, dan moet je hem toelaten, want je kan die politieambtenaar niet onthouden van onderwijs. Vanwege de principe bij de politie van anciënniteit is de positie van die persoon afhankelijk van de ranglijst. Als er mensen uit die groep zijn die aangeven dat zij geen behoefte hebben aan de opleiding kun je de vrijgekomen plaatsen toewijzen aan anderen. Je kan dat niet zondermeer doen. Zonder de groep van mij te kennen kan de korpsleiding dit niet maken. Nu is het hard, want de lijst is vandaag reeds geproduceerd. Het besluit is genomen in samenspraak met de korpschef. We zijn verbaasd, dat wij niet gekend zijn”, aldus Anantoewe.

Vernomen wordt dat politiefunctionarissen die recentelijk bevorderd zijn tot inspecteur van politie derde klasse wel toegelaten zijn tot de opleiding. Dit zorgde voor ontevredenheid binnen de groep van de 54 plus. Zij gaan er gevoeglijk van uit dat de korpsleiding opzettelijk deze groep heeft geaccommodeerd, door de groep van Anantoewe niet toe te laten.