Braziliaanse media: ‘Aangehouden drugsverdachte in contact met Surinaamse politici’

Een 63-jarige piloot die onlangs door de Braziliaanse autoriteiten is gearresteerd in de deelstaat Goiânia, is door de federale politie geïdentificeerd als lid van een criminele organisatie die bestaat uit zakenlieden uit Brazilië en politici uit Suriname.

Dat schrijft de Braziliaanse newssite Globo. De man, die afgelopen zondagavond werd aangehouden, zou volgens Globo vaker telefonisch contact hebben gehad met vijf personen in Suriname.

Het medium heeft de namen van de zakenlieden en politici die ervan worden verdacht deel uit te maken van de criminele organisatie niet vrijgegeven.