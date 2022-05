‘Spicy’ voor serie berovingen aangehouden

De 22-jarige Kevin T. meer bekend als ‘Spicy’, is afgelopen week door de politie in Suriname in de kraag gevat op verdenking van diverse berovingen.

Deze verdachte werd afgelopen dinsdag in de omgeving van zijn woning in Paramaribo aangehouden. Één van de gepleegde berovingen vond plaats bij het verkeerslicht op de kruising van de Gemenelands- en de Kernkampweg, waarbij een slachtoffer beroofd werd van een halsketting.

In deze zaak had de Surinaamse politie eerder de verdachten Orpheo M. (36) en Donaghy D. (18) aangehouden en in verzekering gesteld.

De sterke arm achterhaalde vastgelegde camerabeelden, waarop de handelingen en de verdachten duidelijk te zien waren.

Op basis hiervan werden op maandag 28 maart drie verdachten aangehouden. De derde verdachte R.G. (25) werd na verhoor heengezonden.

Spicy wist zich al die tijd buiten de arm van justitie te houden. Hij is volgens de politie het brein achter de beroving en heeft nog meer op zijn kerfstok. Spicy blijft aangehouden.