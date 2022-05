Politieman die security guard in been schoot in verzekering gesteld

De politieman Lorenzo A., die zondagochtend een security guard in zijn bovenbeen schoot na een woordenwisseling over het opzetten van een tent, is vandaag door de politie in verzekering gesteld.

Uit het politionele onderzoek blijkt, dat de agent ter plaatse was met een familielid. Ze waren bezig een tent (foto onder) op te zetten op de berm voor Yokohama NV, aan de Tourtonnelaan in Suriname.

De guard liep naar de mensen toe en vroeg hen om zich van daar te verplaatsen. De politieman hield de security guard voor dat de berm van de staat is en dat niemand anders dan de districtscommissaris of de politie hen kan verwijderen.

Er ontstond hierover een woordenwisseling, die uitmondde in een handgemeen. De agent haalde zijn dienstwapen te voorschijn en schoot gericht op de guard van Yokohama. Hij werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

De agent is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het dienstwapen is door de politie in bewaring genomen.