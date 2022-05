Neergeschoten verdachte bromfietsdiefstallen overleden in ziekenhuis

De 22-jarige Navada A., die zondagavond neergeschoten werd bij zijn arrestatie aan de Abroewaweg in Suriname, is in de vroege ochtend van maandag overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) schoten na herhaaldelijke waarschuwingen gericht op de man, die op de vlucht was geslagen

Navada werd gezocht wegens diefstal van een aantal bromfietsen. Afgelopen zaterdag ontvreemde hij weer een bromfiets bij de Hermitage Mall, in het politieressort Uitvlugt. Zondag in de vooravond werd de verdachte gesignaleerd aan de Indira Gandhiweg. Toen hij de politie zag nam hij de benen en rende een erf op.

Uiteindelijk belandde hij aan de Abroewaweg te Latour, waar de politie enkele waarschuwingsschoten loste. De verdachte zette zijn vlucht voort, waarna de sterke arm genoodzaakt was gericht op hem te schieten.

Hij werd hierbij in zijn onderrug geraakt en is per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp overgebracht. De neergeschoten verdachte was daar onder politiebewaking opgenomen. Rond 03.00u overleed hij ten gevolge van de opgelopen schotverwonding.

Ook de heler van de gestolen bromfiets van de Hermitage mall is zondag aangehouden. Het gaat in deze om de verdachte Akaash N. (21). De gestolen bromfiets is bij hem aangetroffen en in beslag genomen. Akaash blijft aangehouden.