Klopjacht geopend op verdachten most wanted lijst Suriname

Er is een klopjacht geopend op de verdachten die prijken op de most wanted lijst van de Surinaamse politie. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er meerdere gezochte criminelen toegevoegd zullen worden aan de lijst.

Milton Bischop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, bevestigt deze toevoeging aan de lijst. Hij zegt dat er met voortvarendheid gewerkt wordt aan de aanhoudingen.

Bischop roept de gezochte verdachten op om zich spoedig aan te melden. Hij zegt dat de praktijk vaak anders uitwijst indien verdachten zich niet vrijwillig overgeven. “In de meeste gevallen wordt zo een verdachte bij de aanhouding per ambulance of lijkenwagen afgevoerd. Het is risico van het vak”.

De woordvoerder zegt dat de politie voor de aanhouding geweld mag aanwenden conform artikel 12 lid 2c van het politie handvest. Daarbij wordt aangegeven dat geweld door de politie kan worden toegepast bij de aanhouding van ontvluchte veroordeelden of van personen die van ernstig misdrijf verdacht worden.