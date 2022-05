Bestuurder Noah busje verliest controle over stuur en belandt met auto in water

De bestuurder van een Noah busje verloor zondagmiddag de controle over het stuur en kwam met zijn voertuig in het water langs de weg terecht. Het eenzijdig ongeval vond plaats op de Oost-Westverbinding in Suriname, ter hoogte van Bushmanhill te Marowijne.

De bestuurder reed in de middag rond 14.30u vanuit Paramaribo richting Langatabiki. Ter hoogte van Bushmanhill verloor hij door tot nog toe onbekende redenen de controle over het stuur en eindigde met het voertuig in het water.

Er zaten in totaal vijf personen in het busje, onder wie de bestuurder die niet aanspreekbaar was. Hij werd door zijn familie naar Frans-Guyana overgebracht voor medische hulp.

De overige vier inzittenden, die ook over pijn klaagden, werden verwezen naar de Spoedeisende Hulp. Het busje moest door een sleepbedrijf uit het water getakeld worden.

De politie van Moengo is belast met het onderzoek.