Verdachten aangehouden met drugs en illegaal wapen

De verdachten Olvendo T. (37) en Gillioume D.(23) zijn zaterdagavond aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, ter hoogte van post 1, aangehouden met drugs en een illegaal wapen.

Beide mannen waren in twee afzonderlijke voertuigen, die door de Surinaamse politie aan een algehele controle werden onderworpen.

In het voertuig van Gillioume werd een illegaal vuistvuurwapen van het merk Glock en munitie aangetroffen. Hij beweerde niets hiervan af te weten.

Bij onderzoek in de wagen van Olvendo werden kleine hoeveelheden hasj, XTC tabletten, marihuana en sukru aangetroffen. Hij beweerde die voor eigen gebruik in zijn bezit te hebben.

De verdachten werden aangehouden en overgedragen aan de politie van Latour. Na te zijn voorgeleid werden beide verdachten in verzekering gesteld. De voertuigen van de verdachten zijn in het belang van het onderzoek in beslag genomen.