Politieman schiet security guard in been na woordenwisseling

Een woordenwisseling tussen een security guard en een politieman over een tent (foto), is vanmorgen geëindigd in een schietpartij. De politieman schoot met zijn vuistvuurwapen in het been van de security guard.

Dit speelde zich rond 06.30u af aan de Tourtonnelaan in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de politieman in burger L.A. een verkooptent had opgezet, voor het pand van een carcenter aan bovengenoemde straat. De security guard zou de man hierop hebben aangesproken.

Er ontstond een woordenwisseling hierover tussen de twee. Dit escaleerde waarbij de agent boos werd en zijn dienstwapen trok. Hij loste een schot in de richting van de wachter, die in zijn bovenbeen werd geraakt. De politie van Centrum werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis gebracht terwijl L.A. naar het politiebureau werd overgebracht ter voorgeleiding.