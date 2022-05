Eddy Snijders festival volgend jaar in Suriname

Volgend jaar wordt in verband met de 100ste geboortedag van de overleden musicus Eddy Snijders een festival in Suriname gehouden. Initiatiefnemer is fluitist Ronald Snijders, zoon van de overleden musicus.

“Het idee kwam van mij. Er zullen ook een paar orkesten optreden. Ik denk aan het Eddy Snijders en Rein Rierorkest. Verder wil ik de Volksmuziekschool en het Conservatorium van Suriname erbij betrekken”, vertelt de fluitist.

Het festival gaat volgens hem niet alleen over Eddy Snijders, maar ook over andere belangrijke musici en het belang van muziek, bijvoorbeeld muziek in het onderwijs. “Ik ga een lezing houden over onder andere kaseko en kawinamuziek”, voegt hij toe.

Richenel Edgar Snijders, zoals hij eigenlijk heet, was een Surinaams componist, dirigent, muziekpedagoog, fluitist, klarinettist en kornettist. Hij is de vader van de fluitist Ronald Snijders, broer van trompettist Frank Snijders, eveneens lid van de TRIS Militaire Kapel en een oom van de overleden componist en dirigent Herman Snijders.