Javaans Nieuwjaar nationale vrije dag in Suriname

De Javaanse gemeenschap in Suriname krijgt een nationale vrije dag. Dat heeft vicepresident Ronnie Brunswijk vrijdagavond bekend gemaakt in De Nationale Assemblée (DNA).

De vp heeft laten weten dat het Javaans Nieuwjaar zal worden verheven tot een nationale vrije dag.

In maart dit jaar hadden ruim 74 Javaanse organisaties een petitie hiervoor ingediend bij minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza). In de petitie werd onder andere het verzoek gedaan aan de Surinaamse regering om het Javaans nieuwjaar als nationale vrije dag in te stellen.

Het Javaans nieuwjaar valt dit jaar op 30 juli en is de eerste dag van de heilige maand Sura, volgens de Javaanse kalender.