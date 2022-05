Gerestaureerde docu ‘Oema foe Sranan’ te zien in Eye Filmmuseum

De documentaire vrouwen van Suriname (Oema foe Sranan) is onlangs gerestaureerd en te zien tijdens de ‘Meet the Archive-dag’ in Eye Filmmuseum te Amsterdam.

In de jaren rond de Surinaamse onafhankelijkheid filmde regisseur At van Praag, oprichter van Cineclub Vrijheidsfims, vier krachtige Surinaamse vrouwen. Via hun verhalen ontvouwt zich een geschiedenis van kolonialisme in Suriname en van racisme en sociale achterstelling in Nederland.

‘Oema foe Sranan’ behoort tot de collectie Cineclub Vrijheidsfilms van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Door een samenwerking van Eye Filmmuseum en het IISG is de documentaire nu gerestaureerd.

Vrouwen van Suriname is te zien tijdens de Meet the Archive-dag in Eye (eenmalige vertoning)op zaterdag 28 mei, 19.00. Met voorfilm, inleiding en Q&A.