Caribbean Export helpt Surinaamse bedrijven met opstart en doorstart

De ‘Caribbean Export Development Agency’ (Caribbean Export) presenteerde eind vorige week haar jaarverslag met de resultaten van 2021, dat een overzicht geeft van de werkzaamheden van het regionale agentschap die zijn uitgevoerd als onderdeel van het 11e European Development Fund (EDF) ‘Regional Private sector Development Programme’ en volgens haar strategisch plan.

Het algemene doeleinde van het programma is het vergroten van de werkgelegenheid, inclusiviteit, vooral voor jongeren, vrouwen en inheemse groepen, en het terugdringen van de algehele armoede in de CARIFORUM-staten (waaronder Suriname). Door middel van gerichte acties probeert het Agentschap drie specifieke doelstellingen te bereiken ter ondersteuning van het algemene doel:

1. De capaciteit van de particuliere sector op het niveau van de onderneming op te bouwen om het concurrentievermogen van de export te vergroten;

2. De capaciteit van de bedrijfsondersteunende organisaties (BSO’s) te versterken om de particuliere sector meer steun te bieden; en

3. Versterking van de regionale mechanismen ter bevordering van een effectieve publiek-private dialoog (PPD) om een effectiever ondernemingsklimaat te ontwikkelen.

Ondanks de pandemie was 2021 een goed jaar voor Caribbean Export. Alleen al op het gebied van training profiteerden meer dan 2,500 deelnemers van meer dan 100 trainingswebinars en initiatieven voor capaciteitsopbouw. De programma’s die ze hebben geleverd op het gebied van e-commerce en digitalisering waren bijzonder succesvol met hoge participatiepercentages. Uit een beoordeling van de webinars die in 2021 werden uitgevoerd bleek dat er aanzienlijk meer vrouwelijke (60%) deelnemers waren dan mannelijke (40%) deelnemers en dat de meeste bedrijven (29%) vertegenwoordigd waren uit de sector hernieuwbare energie.

Om tegemoet te komen aan de noodzaak voor kleine bedrijven om toegang te krijgen tot financiering, werden er drie subsidieoproepen gedaan. Het Direct Support Grant Programme (DSGP), gefinancierd door de Europese Unie (EU), toegekend voor meer dan $2,6 MILJOEN en het Technical Assistance Programme (TAP) gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB) en de EU toegekend voor meer dan US$891,000. In totaal ontvingen 157 bedrijven directe financiële steun, waarvan 6 bedrijven uit Suriname.

Het jaarverslag spreekt over de wendbaarheid van het Agentschap om zijn aanpak op het gebied van investeringen snel te veranderen en hoogwaardige, impactvolle diensten te leveren, zelfs op het hoogtepunt van de pandemie. Samen met de Europese Unie heeft Caribbean Export in maart 2021 het eerste Virtual Investment Forum van Guyana georganiseerd. Dit werd gevolgd door een soortgelijk en even succesvol initiatief in Trinidad en Tobago in november 2021, waar meer dan 700 deelnemers uit meer dan 70 landen deelnamen. De Caribbean Export erkent de noodzaak om de landbouw te stimuleren en heeft ook een voortrekkersrol gespeeld bij het bevorderen van investeringen in de landbouwsector. Aan de eerste ‘Caribbean AgTech Investment Summit’, met ondersteuning van de president van Guyana, Dr. Mohamed Irfaan Ali, hebben 500 deelnemers uit 60 landen deelgenomen.

Deodat Maharaj, executive director van Caribbean Export, zei: “We erkennen dat om onze visie van “Building Business, Transforming Lives for a Resilient Caribbean” te verwezenlijken partnerschappen vereist zijn. En we zijn dankbaar voor het sterke partnerschap met de Europese Unie om resultaten te boeken op een moment dat de rol van de particuliere sector bij het genereren van waardevolle banen en kansen belangrijker is dan ooit.”

‘Caribbean Export heeft ook samengewerkt met andere partners, zoals het Duitse bureau voor ontwikkelingssamenwerking (GIZ), het ‘International Trade Center (ITC) en de ‘Caribbean Development Bank’ (CDB). En voor het komende jaar zal het agentschap samenwerken met onder andere de Republic Bank van Trinidad en Tobago.

Dhr. Maharaj zei ook dat “Het smeden van nieuwe partnerschappen op basis van gedeelde waarden zal een blijvend thema zijn als we verder gaan. In 2021 onderkenden we de noodzaak om onze directe toegang tot bedrijven op te schalen en hebben we onze communicatie en reikwijdte vernieuwd. Het is de bedoeling om Caribische goederen en diensten en investeringsmogelijkheden te blijven profileren met dit groeiende publiek.”