Bridge Medical Group haalt tweede internationale certificaat binnen

De Bridge Medical Group heeft laten weten dat zij nu over haar tweede internationale certificering beschikt. De eerste internationale certificering werd behaald in April, te weten de T BOSIET CA EBS certificering volgens OPITO standaarden. Het doel van de T-BOSIET training is om afgevaardigden kennis te laten maken met de specifieke veiligheidskwesties en procedures die relevant zijn voor offshore-installaties, en om hen uit te rusten met kennis en vaardigheden voor noodhulp voor het reizen van en naar offshore-installaties per helikopter in een tropische omgeving. De CA EBS training is complementaire op de T BOSIET en leert personeel omgaan met een compressed air emergency breathing system.

Voor het tweede internationaal certificaat heeft de Bridge Medical Group onlangs deelgenomen aan de ‘Air Medical Transport Level One’ training van de Canadian Aerospace Medicine And Aeromedical Transportation Association (CAMATA). Dit werd gedaan via de Emergency Training Institute of Trinidad and Tobago (ETITT). Met deze training is het bedrijf nu instaat om medevacs per lucht te executeren conform internationale standaarden.

De Bridge Medical Group zal stappen blijven nemen om het niveau van de zorg in Suriname op te krikken. Dit is niet alleen nodig voor de opkomende Oil & Gas sector, maar zeker ook om de hiaten in de Surinaamse zorg langzaam maar zeker weg te werken. Voorts zal de Bridge Medical Group de Surinaamse overheid schriftelijk verwittigen omtrent deze ontwikkelingen als belangrijke stakeholder en rekenen wij op een intensievere samenwerking.